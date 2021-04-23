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Общество

Живую изгородь высадили в образцовом дворе Великих Лук

23.04.2021 12:45|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках продолжается весенний месячник по благоустройству города. Порядок после зимы сейчас наводят во многих городских дворах, парках, скверах, местах отдыха. Глава города Николай Козловский принял участие в субботнике во дворе дома №17/18 на улице Гражданской.

«На субботник вышли жители многоэтажки разных возрастов. Этот двор действительно можно назвать образцовым, а дом является неоднократным победителем муниципального конкурса "Лучший дом, подъезд и двор", - рассказал глава города в своем инстаграм-аккаунте. - Под руководством общественного советника главы города Людмилы Котовой придомовую территорию регулярно благоустраивают и украшают. В этот раз все вместе мы высадили кустарники спиреи и такой живой изгородью обозначили территорию двора».

Николай Козловский поблагодарил всех великолучан, которые уже приняли участие в весенних субботниках. «Благоустраивать город – очень важно и нужно, потому что всем приятно жить в чистом и опрятном городе», - добавил он.

Теги: #благоустройство #субботник
Источник: Псковская Лента Новостей
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