Общество

«Подстрочник»: Наталья Федорова о главных темах жизни Псковского района. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 апреля. Гость студии - глава Псковского района Наталья Федорова.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней главные темы жизни муниципалитета. В Псковском районе начался сезон благоустройства и ремонтных работ. Каким объектам в этом году уделяется внимание? Чем в этом году занимаются ТОСы Псковского района? Как проходит реконструкция одного из самых известных и монументальных памятников Псковщины – князю Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха? Что значимого в этом году произойдет на Талабских островах? Подробнее об этом и многом другом рассказала Наталья Федорова.