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Общество

Псковичи смогут оплатить покупки лицом

23.04.2021 14:45|ПсковКомментариев: 1

Сбер продолжает внедрять биометрию и технологию оплаты взглядом в розничные магазины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, очередной площадкой, но которой будет доступен сервис, стали магазины «Магнит».

Новый способ оплаты уже доступен в десяти магазинах в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону практически во всех форматах семьи магазинов «Магнит». К июню компания планирует подключить к сервису более 100 торговых точек в Москве и Краснодаре.

Воспользоваться новой технологией могут все клиенты банка, активировавшие распознавание по лицу. Оплатить взглядом можно как на кассах магазинов «Магнит», где тестируется технология. На дисплее пин-пада достаточно выбрать кнопку «Оплатить одним взглядом» и взглянуть на планшет. Других действий не требуется.

«Биометрия становится не просто технологией из будущего, она стала нашей повседневностью. Теперь можно одним взглядом оплатить продукты в магазине у дома. Радует, как быстро эта технология набирает популярность. Прошло меньше года, и от пилотирования проекта в московских кофейнях мы перешли в розничные магазины в регионах. Я уверен, это только начало и в ближайшем будущем такой метод оплаты будет популярнее, чем оплата картой или наличными», - отметил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.
«Новая технология позволяет с легкостью приобрести товары без наличных денег, карты или телефона. Предварительные результаты показывают, что процесс оплаты покупок ускорился в несколько раз. Хронометраж процесса показывает, что вместо 34 секунд при оплате наличными и 15 секунд при безналичной оплате теперь тратится всего 3 секунды. Решение о масштабировании мы будем принимать, когда изучим отклик покупателей и потенциальное влияние сервиса на бизнес-показатели», - добавил директор департамента розничных технологий сети «Магнит» Эдуард Ирышков.
Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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