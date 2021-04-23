Общество

Сотрудники ФСИН очистили от мусора территорию вокруг великолукской крепости

Мероприятие по уборке территории вокруг великолукской крепости прошло в рамках договора о взаимной помощи и социальном партнерстве, которое заключено между следственным изолятором №2 управления ФСИН России по Псковской области и краеведческим музеем города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

На субботник по уборке прилегающей к земляной великолукской крепости территории вышли активные представители учреждения - от рядового до руководящего состава. Они за несколько часов очистили ее от бытового мусора, веток и прошлогодних листьев.

«Принимая участие в субботнике, сотрудники своим примером показывают ответственность за состояние окружающей среды, а также сплоченность и дисциплинированность коллектива», - отметил начальник отдела кадров и работы с личным составом СИЗО-2 Константин Дроздов.

В пресс-службе УФСИН добавили, что второй этап субботника на территории древних крепостных сооружений города Великие Луки пройдет на следующей неделе, 29 апреля.