Общество

Гдовскую районную больницу капитально отремонтируют в этом году

Гдовскую районную больницу (Гдов, улица Белоцерковец, 33) капитально отремонтируют в этом году. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Рабочим предстоит отремонтировать крышу, входные группы, системы водопровода и канализации. В ходе ремонта кровли подрядная организация полностью заменит их рулонное покрытие (перед этим обеспылит поверхность кровли и обработает его битумной эмульсией), заменит стяжки и парапетные плиты.

Предусматривается замена участка холодного водоснабжения и канализации в подвальном этаже. При ремонте системы канализации будут использовать чугунные трубы без дефектов.

Максимальная (начальная) цена контракта составляет 5 млн рублей. Работы, которые необходимо провести в течение 75 дней, профинансируют из областного бюджета. Электронный аукцион по определению подрядной организации состоится 5 мая.

Кроме того, в этом году капитально отремонтируют Великолукскую межрайонную больницу (Великие Луки, улица Больничная, 10). Максимальная цена контракта составляет 3,5 млн рублей. Подрядная организация выполнит общестроительные работы, локальное устройство систем водопровода, канализации, отопления и вентиляции, а также отремонтирует системы электроснабжения и электроосвещения.