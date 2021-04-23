Общество

Кремль назвал точный график майских выходных

Майские выходные продлятся десять дней, с 1 по 10 мая включительно. График праздников уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Таким образом, на работу россияне выйдут во вторник, 11 мая.

Ранее президент Владимир Путин согласился с предложением сделать нерабочими дни между майскими праздниками. С такой идеей выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это было бы правильно в условиях нынешней эпидемиологической ситуации: иначе россиянам пришлось бы больше пользоваться общественным транспортом, возвращаясь в город и вновь выезжая из него.

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Путин в ответ подчеркнул, что следует прислушиваться к мнению специалистов, особенно тех, кто последний год борется с COVID-19.

В этом году россияне должны были отдыхать три дня на Первое мая и три дня на День Победы. Накануне сообщалось, что Минтруд рассматривает предложение увеличить продолжительность праздников, но решение не принималось.