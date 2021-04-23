Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в акции «Корзина доброты»

Волонтеры Псковского регионального отделения Фонда продовольствия «Русь» приглашают псковичей принять участие в благотворительной продуктовой акции. Она продолжится до 24 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

23 апреля с 16.00 до 20.00, а также 24 апреля с 12.00 до 18.00 покупатель может приобрести продукты для пожертвования нуждающимся и, оплатив их на кассе, передать волонтерам фонда «Русь».

Сделать это можно в трех магазинах «Пятерочка» в Пскове, расположенных по адресам: улица Коммунальная, 41, улица Народная, 49, Октябрьский проспект, 54.



Кроме того, стать участником благотворительного сбора можно из любой точки мира, пожертвовав онлайн от 150 до 2000 руб на сайте корзинадоброты.рф.

На собранные средства фонд закупает продукты питания, формирует наборы и с помощью волонтеров передает их нуждающимся семьям и одиноким пенсионерам.