Общество

Более 2,5 тысяч псковских школьников и педагогов поучаствуют в «Большой перемене»

Псковская область вошла в пятерку субъектов Северо-Западного федерального округа, лидирующих по количеству желающих принять участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Большая перемена». Заявку на участие подали более 2,5 тыс. учащихся и педагогов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Самыми активными стали учащиеся 8-10 классов школ Псковской области. Они направили на конкурс более 1250 заявок. Много желающих приобщиться к «Большой перемене» и среди школьников 5-7 классов — около 1200 человек. Кроме того, на участие в конкурсах в качестве наставников подали заявку 88 педагогов.

Формирование состава конкурсантов еще не окончено. Во втором сезоне «Большой перемены» могут принять участие ученики 5-11 классов и студенты учреждений среднего профессионального образования. Стать участником конкурса «Большая перемена» можно, зарегистрировавшись на официальном сайте конкурса.

Соревнования пройдут в нескольких направлениях: наука и технологии («Создавай будущее!»), творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!»), историческая память («Помни!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), экология («Сохраняй природу!») и развитие образовательных технологий («Открывай новое!»).

Первые этапы состязаний пройдут дистанционно. В рамках отборочных туров участникам предстоит тестирование на тип личности и эрудицию, а также решение кейсовых заданий. Полуфиналы во всех федеральных округах пройдут очно. Финал конкурса состоится в ноябре в Международном детском центре «Артек».

По итогам творческих состязаний 300 учеников 10-х классов и 150 студентов 3-4 курсов ссузов, победивших в конкурсе, получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов — по 200 тысяч рублей. Победители среди учеников 5-7 классов выиграют «путешествие мечты» на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно.

Наставники победителей-старшеклассников и студентов получат по 150 тысяч рублей, школьников 5-7 классов — по 100 тысяч. 30 лучших образовательных организаций основного и дополнительного образования и 20 организаций среднего профессионального образования получат по 2 миллиона рублей.

Конкурс «Большая перемена» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках национального проекта «Образование». Первый конкурс прошел в 2020 году. В нем приняли участие более миллиона школьников. Свои заявки подали свыше 4,3 тыс. псковских школьников. Девять из них прошли в финальный этап, победителями стали пятеро.