Общество

Противопожарная тренировка прошла на Псковской ГРЭС

Противопожарная тренировка оперативного персонала прошла на Псковской ГРЭС в соответствии с приказом о подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе электростанции.

По легенде учений, лесной пожар стал причиной возгорания сухой травы на площади, прилегающей к открытому распределительному устройству. Огонь быстро распространился по территории энергообъекта и достиг охранного ограждения ОРУ-110 кВ. В опасной зоне оказались кабельные лотки и электрическое оборудование ОРУ-330/110 кВ, повреждение которых могло бы привести к аварийной ситуации в энергосистеме Северо-Западного региона.

Оперативный персонал электрического цеха Псковской ГРЭС отработал действия по ликвидации условной нештатной ситуации и локализации пожара до прибытия подразделения пожарной охраны.