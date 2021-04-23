Общество

Псковский облсовпроф получил благодарность от администрации региона

Комитет по труду и занятости администрации Псковской области наградил СОП Псковский облсовпроф благодарственным письмом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Благодарность Псковском облсовпрофу вручили за многолетнее плодотворное сотрудничество в развитии институтов социального партнерства, совершенствовании трудового законодательства, обеспечении прав, интересов и социальных гарантий работников, выработке конструктивных решений проблем, возникающих на рынке труда, а также в связи с 30-летием создания Службы занятости РФ.