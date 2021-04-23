Общество

Глава Псковского района рассказала о планах по благоустройству Никольской и Балтийской

Пять общественных территорий планируют благоустроить в Псковском районе в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова.

«"Формирование комфортной городской среды" - это та программа, которая позволяет обустроить большие территории, причем комплексно, единым подходом, с современными условиями, и видна заинтересованность жителей в этом. - Мы готовимся к голосованию и увидели активность по количеству поданных заявок. Это показательно, что 48 заявок поступило от Псковского района», - отметила глава района. На местном уровне для участия в голосовании было отобрано пять общественных территорий: вдоль улицы Никольской (деревня Родина), на улице Балтийской 11Б, между домами №5 и 6 на улице Октябрьская, у памятника десантникам 6-й роты в Черехе, а также сквер с детской площадкой в Середке.

Как пояснила Наталья Федорова, в первоочередном порядке в благоустройстве нуждается территория вдоль улицы Никольской. Территория достаточно большая, поэтому позволяет там разбить парк или сквер, спортивную площадку, велодорожки и пешеходные дорожки. «Проект будет вынесен на общественное обсуждение, чтобы учесть абсолютно все предложения. Территория там хорошая, призываю за нее проголосовать, поскольку она действительно требует благоустройства», - добавила глава района.

«Упор в рамках программы "Формирование комфортной городской среды"делается на общественные территории, хотя мы прекрасно понимаем, что в благоустройстве нуждаются и многие дворы. "Единая Россия" приняла решение о выделении средств на благоустройство дворовых территорий. Их список у нас достаточно большой, и работы уже начались», - добавила Наталья Федорова.