Алексей Севастьянов организовал субботник на месте гибели героя Семена Байкова

Депутат областного Собрания Алексей Севастьянов, сотрудники Росгвардии во главе с начальником Управления по Псковской области Игорем Ивановым, представители городского Совета ветеранов, общественники и члены партии «Единая Россия» расчистили на субботнике берег реки Великой у места, где 8 июля 1941 года саперный взвод под командованием младшего лейтенанта Семена Байкова взорвал железнодорожный мост. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Здесь же в бою с гитлеровцами, пытающимися переправиться на другой берег, погибли бойцы внутренних войск 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений.
По словам депутата, инициатива благоустроить территорию, связанную с героической историей Великой Отечественной войны, и установить на берегу реки памятный знак, пришла одновременно с разных сторон: когда с такой идеей к депутату обратились представители городского Совета ветеранов, выяснилось, что псковские росгвардейцы тоже вынашивают планы по установке памятника.
Макет памятного знака уже готов. По замыслу инициаторов, монумент будет включать элемент разрушенного железнодорожного моста, который при содействии сотрудников Росгвардии уже поднят со дна реки.
«Документы по макету памятника переданы в городскую администрацию, - отметил Алексей Севастьянов. - Нам хотелось бы, чтобы к 8 июля – в 80-ю годовщину подвига – памятный знак был установлен. Но все-таки пока это только в планах, потому что необходимо провести все согласования и соблюсти все требования законодательства».
Во время субботника берег реки был очищен от мусора, веток и пожухшей травы. На склоне, рядом с местом, где в скором времени, может появиться памятный знак героям Великой Отечественной войны, участники мероприятия высадили саженцы сосен.