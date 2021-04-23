Общество

Псковские школьники смогут отправиться на экскурсию в Белоруссию

Двусторонние документы о сотрудничестве подписали учреждения дополнительного образования Белоруссии и России. Подписание договора состоялось в рамках проведения семинара по вопросу реализации экскурсионно-образовательных и культурно-познавательных программ для учащихся Российской Федерации и Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском областном центре детского и юношеского туризма.

Директор государственного учреждения дополнительного образования «Витебский областной дворец детей и молодежи» Дмитрий Андреев и исполняющий обязанности директора Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Псковской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» Татьяна Крючкова обсудили дальнейшее сотрудничество.

На мероприятии присутствовали директора федеральных центров Российской Федерации, региональных центров детского туризма и директора учреждений дополнительного образования всех областей Республики Беларусь. Представители Республики Беларусь познакомили участников семинара с выставкой «Беларусь и Россия: открывая новые возможности в сфере образовательного туризма».

Договор о сотрудничестве откроет новые горизонты, возможности и перспективы для детей нашего региона к совместным проектам, экскурсионным поездкам, мероприятиям с Витебской областью. Так, в июле этого года псковские школьники отправятся на Слет Союзного государства, который в этом году пройдет на территории Республики Беларусь.