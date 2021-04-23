Общество

«Акценты» Донецкого: «Ход конем» от Путина, выход за Навального и новый мост в Пскове

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Противоход Путина. Спичрайтеры президента заставили его критиков «переобуваться в воздухе».

Конец главы. Очередная акция внесистемной оппозиции произвела жалкое впечатление.

От Шведской горки до Комсомольской площади. В Пскове обсуждают проект временного моста.

Главное событие недели, вне сомнений, - ежегодное послание президента Путина Федеральному собранию, уже 17-ое по счету, обязательный ритуал, программная речь, которую начали обсуждать задолго до ее артикуляции перед телекамерами в столичном Манеже. Обсуждению способствовала непростая ситуация на внешнеполитическом периметре: обострение военного конфликта на Донбассе, масштабная переброска российских войск к границам Украины, шпиономания и дипломатический скандал в Чехии, объявление президентом США Байденом очередного пакета санкций и т. п.

Весь этот тревожный шум порождал самые фантастические предположения и гипотезы: что скажет Путин? С чем он выступит? С какой программой? Многие комментаторы всерьез ждали чуть ли не объявления Третьей Мировой войны. И я нисколько не преувеличиваю. А уж присоединение Белоруссии и Донбасса трактовалось как якобы уже готовое решение, которое предстоит только озвучить и одобрить послушным Федеральным собранием. По мысли либеральных прорицателей, Путин должен был запустить в мировой прокат сиквел «Крымнаш-2», только в новых локациях – Минск, Донецк, Луганск, далее везде.

Откуда коллективный профессор Соловей все это взял, нужно спросить у него, но в целом, - и это стоит отметить особо, - в гаданиях на кофейной гуще и форме козявок, извлеченных из носа, превалировала именно внешнеполитическая повестка. Все политологи дружно вопили о цугцванге, в котором очутились Запад и Россия. Напомню, цуцванг — это шахматный термин, означающий патовое положение, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Ухудшение заключалось, видимо, в том, чтобы объявить «маленькую победоносную войну», которая обязательно должна перерасти в войну большую и похоронить наконец проклятый «кровавый режим». Такой вот замысловатый сценарий. В общем, все затаили дыхание в предвкушении собственных воплей: «Я же говорил! Я же предупреждал!»

И что? Что же Путин? А Путин взял и всех переиграл. Сделал внезапный «ход конем». То есть обманул ожидания и прогнозы многочисленных кремленологов, которые по факту крупно облажались. В их вынужденных комментариях после послания так и сквозило плохо скрываемое разочарование. На деле пресловутый цугцванг оказался лишь фантазией в воспаленных мозгах либеральных горе-политологов. Путин сыграл на «противоходе». Вместо внешней политики посвятил свое послание сугубо внутренним делам и проблемам России. Тут уж его спичрайтеры постарались. Час с лишним говорил о коронавирусе, здравоохранении, ценах на продукты, газификации и т. д. Проанонсировал очередные выплаты на детей, то есть раздал традиционные «пряники». Нет, про Шерхана и его табаки тоже упомянул, и образы из «Книги джунглей» Киплинга все поняли правильно. ВВП позволил себе даже немного побряцать оружием: «Сарматами», «Цирконами», «Кинжалами», «Пересветами» и прочими «искандерами». Однако никаких устрашающих мультиков не показывал. Не того от него ждали недруги, не того.

И что же недруги-интерпретаторы? Жаль, мы не имеем возможности наблюдать их мимические реакции. Но… как только оправились от шока, все прорицатели искусно и дружно переобулись в воздухе. И не только переобулись, но и сменили нижнее белье. Даже успели сделать пару-тройку пируэтов. Это уметь надо! И как ни в чем не бывало, с утроенным энтузиазмом принялись топить в противоположном направлении: мол, тут такая жуткая международная напряженность: в Чехии дипломатов высылают, в Эстонии предлагают задвинуть «железный занавес», а Путин все про какие-то пособия матерям-одиночкам талдычит. Разве так можно?

Опять же, оцените способность менять в воздухе трусы! То есть для оппонентов Путина что бы он не сказал, все дурно. Просто у них такая функция – критиковать Путина. Схема проста. Много внешней политики – плохо. Мало внешней политики – еще хуже. Кто виноват? Путин. Вне зависимости от того, что именно Путин в этот раз сказал. В результате критики часто попадают впросак. Публично лажаются. Вот как это, собственно, и произошло 21 апреля. Очень показательно. Но тут ведь главное, что? Не показывать виду, что облажался.

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Что в сухом остатке? Почти сразу после оглашения президентского послания министр обороны объявляет об окончании маневров. Напряженность сразу сдулась. Как выразился персонаж фильма «Бойцовский клуб»: «Ни тебе великой войны, ни тебе великой депрессии». «Алармистские» ожидания не оправдались. Ну и черт с ними. Будем ждать следующих.

Событие, которое неизбежно примыкает к посланию Путина, поскольку случилось с ним в один день, но не только поэтому: объявленная штабами Навального акция в поддержку главного оппонента режима – зека Навального полностью провалилась. Сейчас это можно просто констатировать. «Умерла, так умерла». Во всяком случае, у нас в Пскове.

Ни о каком серьезном уличном протесте сегодня говорить не приходится. Вспомним январь, когда возникло впечатление нарастания уличной активности. Люди выходили не столько за Навального, сколько против власти. Нам всем показалось, что именно уличный протест станет мощным фактором предстоящих выборов. Прошло всего три месяца, и что мы видим?

После провала акции с фонариками 14 февраля чуда не случилось. Тридцать, ну, максимум пятьдесят человек поводили дурацкие хороводы в сквере на Четырех углах, несколько чудаков станцевали под песню «Священная война». Ни один политик, включая того же Шлосберга (который, напомню, напропалую хайповал на Навальном в январе и феврале, пытаясь оседлать протестную волну), на Четыре угла даже не явился. Образно говоря, Шлосберг и Ко тихо отсиделись в «Маме Роме».

В Москве и в некоторых других российских городах картинка была более эффектной, но цифры пришедших далеки от заявленных штабами Навального. От 15 до 30 тысяч на всю страну – это математическая погрешность. Но дело даже не в цифрах, а в настроении, в том, что на фоне личной борьбы Навального протесты его имени похожи на пародию и на жалкий балаган. Широким народным массам сейчас явно не до протестной активности. Иначе картинка была бы другая.

Почему так? Во-первых, не стоит сбрасывать со счетов того факта, что митинг несанкционированный, и никому не хочется получить дубинкой по башке, а потом еще и платить штраф. То есть фактор репрессий никто не отменял. Системная оппозиция в этом спектакле тоже демонстративно участвовать отказалась. А ведь могли бы. Но ни для КПРФ, и для ЛДПР, ни для СР – ЗП Навальный не оказался даже попутчиком. Все «системники» дружно включили режим «тотальный игнор».

Во-вторых, и вот это главное, у протеста, как выяснилось, просто-напросто нет социальной базы. Ситуация в стране в целом терпимая. Да, жить стали хуже, цены на яйца растут, но бунта пустых кастрюль почему-то не наблюдается. Нравится это оппозиционерам или нет, но народ продолжает терпеть. И эта толерантность к власти в ближайшие месяцы вряд ли ослабеет.

Выборная кампания пройдет по накатанной. ЕР уже объявила, что послание Путина станет для «партии власти» ее предвыборной программой. Ну, а чего вы хотели? За неимением уличной активности в загашнике навальнистов остается только карта «умного голосования». Но эта карта явно не козырь. А может, даже и крапленая.

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И я завершаю. Новостью, которая прямо-таки поражает воображение. На этой неделе были озвучены планы о строительстве временного перехода для ремонта Ольгинского моста в Пскове. Ольгинский мост, напомню, планируется закрыть в 2023 году. Полностью. Чтобы построить взамен старого – новый на том же месте. А для этого нужен другой мост.

Согласно планам, временный мост пройдет от улицы Максима Горького и улицы Петровской, то есть от Комсомольская площади на левом берегу реки Великой, до улицы Ипподромной в районе кафе «Шведская горка» на правом берегу. Длина временного моста составит 113 метров, и он будет косым. Именно такую, не побоюсь этого определения, сенсационную информацию озвучила директор проектной организации «СДМ ПРОЕКТ» Елена Трошкова на совещании у главы администрации Пскова Александра Братчикова.

Строительство временного двухполосного моста должно уложиться в год. Ольгинский мост планируют реконструировать три года. Как все случится на самом деле, никто не знает. Не забудем про стадион «Машиностроитель», который должны были открыть еще два года назад, а обещают вот только в нынешнем. Ждем-с. А мост-то в инженерном отношении посложнее стадиона будет. Вдруг стройка затянется лет на десять?

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Достаточно представить себе эту картину, чтобы осознать, что вскоре жизнь в Пскове круто изменится. Минимум на три года возникнет абсолютно другая транспортная логистика. Мост от «Шведской горки» до радиозавода это ведь принципиально иная схема движения и общественного транспорта. А еще мне как-то тревожно за пешеходов, включая туристов. Интересно, о них-то наши мостостроители подумали?

И еще: вопрос, который возникает неизбежно, и не у меня одного: зачем строить временный мост, а потом его разбирать, если можно добавить немного денег, и построить постоянный?

На этом пока все. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий