Общество

В Сбере выросла популярность дистанционного продления «самой не цифровой» услуги

Более 30% договоров аренды сейфов продлеваются клиентами Сбера дистанционно в приложении СберБанк Онлайн. К концу года доля таких сейфов увеличится до 50%. Возможность продлевать аренду сейфов онлайн СберБанк предоставил своим клиентам в сентябре прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Как пояснили в банке, каждый раз перед окончанием срока аренды клиент получает в качестве напоминания пуш-уведомление на мобильный телефон. Если договор хранения оформлен на одно физическое лицо, то в этом сообщении клиент получает ссылку, которая ведет на продление договора аренды в приложение СберБанк Онлайн. Большинство клиентов пользуются сервисом, переходя именно по этой ссылке.

Также можно продлить аренду сейфа заранее. Для этого нужно ввести в поиске слово «Сейфы» и открыть вкладку с информацией об арендованных сейфах, выбрать нужный и нажать на кнопку «Продлить». Или обратиться за помощью к голосовому ассистенту. Достаточно просто сказать: «Салют, сейфы» и ответить на вопросы помощника.