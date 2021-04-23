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Общество

В Сбере выросла популярность дистанционного продления «самой не цифровой» услуги

23.04.2021 17:23|ПсковКомментариев: 0

Более 30% договоров аренды сейфов продлеваются клиентами Сбера дистанционно в приложении СберБанк Онлайн. К концу года доля таких сейфов увеличится до 50%. Возможность продлевать аренду сейфов онлайн СберБанк предоставил своим клиентам в сентябре прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Как пояснили в банке, каждый раз перед окончанием срока аренды клиент получает в качестве напоминания пуш-уведомление на мобильный телефон. Если договор хранения оформлен на одно физическое лицо, то в этом сообщении клиент получает ссылку, которая ведет на продление договора аренды в приложение СберБанк Онлайн. Большинство клиентов пользуются сервисом, переходя именно по этой ссылке.

Также можно продлить аренду сейфа заранее. Для этого нужно ввести в поиске слово «Сейфы» и открыть вкладку с информацией об арендованных сейфах, выбрать нужный и нажать на кнопку «Продлить». Или обратиться за помощью к голосовому ассистенту. Достаточно просто сказать: «Салют, сейфы» и ответить на вопросы помощника.

«2020 год показал, как важно иметь доступ к продуктам и сервисам в онлайн. Прошел год с начала пандемии и за это время Сбер перевел в онлайн многие процессы, для которых раньше требовалось приходить в офис. Аренда сейфа была одной из самых не цифровых услуг. Больше чем полгода у нас действует продление договоров аренды сейфов в приложении СберБанк Онлайн. В ближайшее время клиентам будет доступен аналогичный сервис и в web-версии. Кроме того, у нас есть полностью автоматизированные хранилища, в которых сейфы перемещаются от хранилища к клиенту и обратно роботом. После запуска сервиса дистанционного продления договора аренды клиент такого хранилища обслуживается полностью автоматически и встречается с сотрудником банка только для заключения и завершения договора аренды», - сказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

 

Теги: #банк #Сбербанк #цифровизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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