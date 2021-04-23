Общество

Стали известны имена победителей регионального этапа конкурса «Письмо солдату. Победа без границ»

Конкурсная комиссия назвала авторов лучших работ регионального этапа конкурса «Письмо солдату. Победа без границ» для участия в следующем этапе конкурса в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году в состав конкурсного жюри вошли председатель псковской Общественной палаты, руководитель ВПЦ «Патриот» Анатолий Мультах, председатель псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова, координатор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российской движение школьников» Алена Иванова и председатель детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области Алексей Толстых.

В соответствии с положением о конкурсе, в каждой из трех номинаций может быть выявлено по 1 победителю. Победителями регионального этапа Международного конкурса «Письмо солдату. Победа без границ» стали:

В номинации «Письмо» - Анатолий Пашенков (13 лет, Новоржев), Ксения Костина (16 лет, Порхов), Даниил Лукашов (9 лет, Великие Луки), Анна Филиппова (13 лет, Новоржев), Александра Шидловская (17 лет, Псков).

В номинации «Рисунок» - Надежда Ковалева (13 лет, Великие Луки), Дарья Панова (16 лет, Великие Луки), Елизавета Петрова (8 лет, Невель), Егор Бельский (13 лет, Великие луки), Ирина Боровкова (12 лет, Новосокольники), Мария Кочергина (16 лет, Новоржев).

В номинации «Видео» - Надежда Болдышева (11 лет, Невель), Иван Лютенко (11 лет, Псков), Арина Корнева (7 лет, Псков), Иван и Михаил Размысловичи (9 и 11 лет, Великие Луки), Анна Васильева (11 лет, Псков), Мария Евдокимова (16 лет, Остров).

Всего в Псковской области участие в конкурсе приняли 133 человека. Как и в прошлом году, члены комиссии отметили сложности при выборе победителей конкурса, так как каждая работа несла в себе частичку души своего автора, его отношение к судьбам участников войны, малолетних узников, тружеников тыла. Многие ребята в своих письмах рассказывали о боевой и послевоенной жизни своих родных, делясь с потенциальными читателями историями их жизненного пути. Для этого кому-то пришлось заглянуть не только в семейный фотоальбом, но и в архив.

Международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ» в этом году расширил свою географию, стал международным и пригласил к участию несовершеннолетних не только из России, но и из стран СНГ. Организаторами конкурса в регионах страны стали детские омбудсмены, при поддержке военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В конкурсе принимали участие дети в возрасте от 7 до 17 лет. Они могли прислать свои работы по трем номинациям: «Письмо» (стихотворение и проза), «Рисунок» (портрет, пейзаж, натюрморт) и «Видео» (интервью, мультфильм, творческий номер, рассказ). Работы оценивались отдельно в каждой подноминации, а также внутри подноминации отдельно оценивались работы разных возрастных категорий – младшей (7-10 лет), средней (11-14 лет), старшей (15-17 лет).