Общество

​​​​​​​Андрей Михайлов: Средства регионов Северо-Запада на борьбу с борщевиком – капля в море

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов принял участие в заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления. Рабочее совещание представителей законодательных органов субъектов СЗФО прошло в режиме видео-конференц-связи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

На обсуждение комитета были вынесены вопросы, связанные с особенностями формирования муниципальных дорожных фондов, решением вопросов местного значения по организации электро-, тепло-, водо- и газоснабжения населения, а также борьбой с борщевиком Сосновского на региональном и муниципальном уровнях.

«Борщевик в геометрической прогрессии заполняет все территории Северо-Запада, начиная от Калининграда и заканчивая нашими западными границами», - выделил из общей повестки, как одну из самых актуальных для всех субъектов, проблему распространения борщевика Андрей Михайлов.

По словам депутата, в порядке обмена опытом борьбы с опасным сорным растением, представители других регионов рассказали о принимаемых мерах – так же, как и в Псковской области, применяется два метода уничтожения борщевика: механический – скашивание и перепахивание земель, и химический – обработка территорий химическими составами.

«Деньги из региональных бюджетов на борьбу с борщевиком выделяются, но это «капля в море». Наш комитет предложил обратиться в правительство с целью разработки федеральной программы по борьбе с борщевиком, учитывающей все межведомственные интересы, начиная от дорожных служб, электросетевых организаций, лесного хозяйства, муниципалитетов, волостей и заканчивая частным сектором. Очевидно, что локальные меры не приносят эффекта – нужен единый подход», - подчеркнул Андрей Михайлов.

На заседании комитета также шла речь о необходимости ужесточения мер административной ответственности, применяемых к собственникам земель, заросших борщевиком.

Региональная госпрограмма «Развитие сельского хозяйства» предусматривает комплекс мер по борьбе с борщевиком Сосновского. Муниципальные образования могут получить субсидии из бюджета области на условиях софинасирования. В 2020 году на эти цели было предусмотрено 5 млн рублей, в 2021 году финансирование увеличено вдвое.

Напомним, в 2015 году борщевик Сосновского был внесён в отраслевой классификатор сорных растений. Согласно нормам Земельного кодекса РФ, в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками сорной растительностью (в том числе и борщевиком Cосновского).