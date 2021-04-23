Общество

Псковская область присоединится к акции «Библионочь-2021»

Учреждения культуры Псковской области принимают участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2021». Тема мероприятия этого года — «Книга — путь к звездам» — посвящена 60-летию первого полета человека в космос. Акция состоится в рамках объявленного президентом РФ Года науки и технологий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Центральной площадкой акции станет Псковская областная универсальная научная библиотека, где 24 апреля запланирован ряд мероприятий, посвященных теме космоса. Гости смогут принять участие в творческих мастерских и работе интерактивных площадок, посетить художественные и книжные выставки, концерты, викторины, игры, презентации и квесты.

Обширная программа в рамках акции «Библионочь-2021» подготовлена также в муниципалитетах. Так, ряд мероприятий пройдет в Научно-культурном центре Пушкинских Гор, Островской, Порховской, Себежской, Куньинской районных библиотеках, в ряде сельских библиотек Палкинского и Великолуского районов.

Напомним, в 2021 году Всероссийская акция «Библионочь» пройдет уже в десятый раз. Масштабный проект организован Министерством культуры Российской Федерации и порталом культурного наследия и традиций России «Культура. РФ». Мероприятие проводится с целью популяризации книг и чтения среди граждан, распространения знаний, развития интеллектуального общества и человеческого капитала в стране.