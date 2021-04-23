Общество

Путин подписал указ о майских выходных с сохранением зарплаты

П️резидент России Владимир Путин подписал указ о майских выходных с сохранением зарплаты. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

«Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в указе.

Ранее Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Таким образом, россияне будут отдыхать на праздники 10 дней. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая.

Как отмечает «Лента.ру», изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и потом с 8 по 10 число. 30 апреля станет предпраздничным днем и будет короче на один час.

Фото: Кремлин.ру