Общество

В Пскове обсудили подготовку региона к рейтинговому голосованию за объекты благоустройства

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в пятницу, 23 апреля, провел заседание рабочей группы по организации рейтингового голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Участники обсудили заключительные вопросы организации мероприятия на территории региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Руководитель ресурсного Центра развития добровольчества Псковской области Михаил Васильев доложил о готовности волонтерского корпуса к проведению голосования. Василий Осипов акцентировал внимание, что до начала рейтингового голосования добровольцев необходимо обеспечить всем необходимым — техническими средствами и брендированной продукцией.

Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов подчеркнул, что в списке голосования — 96 объектов. Они были отобраны по итогам рассмотрения 480 заявок от жителей региона. При этом объекты, которые не вошли в итоговый список, также будут на контроле профильных специалистов. При появлении возможности они проработают вопрос приведения их в порядок.

Дополнительно участники совещания обсудили информационное сопровождение рейтингового голосования, в том числе проведение акций во время всероссийского субботника, который состоится 24 апреля.

По итогам совещания Василий Осипов положительно оценил готовность региона к проведению рейтингового голосования за объекты благоустройства и призвал детально и максимально оперативно прорабатывать все возникающие вопросы, чтобы граждане могли беспрепятственно сделать выбор.

Напомним, рейтинговое голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет с 26 апреля по 30 мая. Проголосовать можно на специализированной платформе za.gorodsreda.ru, а также на стационарных пунктах голосования и при помощи волонтеров.