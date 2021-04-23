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Общество

Глава Великих Лук: Эпидситуация остается хрупкой, но значительного роста заболеваемости не регистрируется

23.04.2021 22:44|ПсковКомментариев: 0

Эпидситуация в Великих Луках пока остается хрупкой, хотя значительного роста заболеваемости на данный момент не регистрируется. Об этом в своем еженедельном обращении к великолучанам рассказал глава города Николай Козловский.

«На территории города с момента начала распространения коронавирусной инфекции зафиксировано свыше шести тысяч ста пациентов с диагнозом COVID-19. На амбулаторном лечении с диагнозом новая коронавирусная инфекция находится пятьдесят великолучан. Под медицинским наблюдением по контакту числятся сто тридцать восемь человека. Прирост пациентов с COVID-19 за последнюю неделю составил пятьдесят два человека», - сообщил глава Великих Лук.  

Он подчеркнул, что все необходимые лекарственные препараты в аптечных сетях города имеются. Это подтверждает еженедельный мониторинг.

«С целью обеспечения соблюдения гражданами масочного режима сотрудниками администрации города Великие Луки совместно с ОМВД на постоянной основе осуществляются проверки транспорта общественного пользования. Так, в ходе последнего рейда было составлено три протокола. Также в вечернее и ночное время еженедельно проводятся проверочные мероприятия в кафе, ресторанах, кальянных и в других местах с целью контроля соблюдения посетителями и обслуживающим персоналом ограничительных мер», - сказал Николай Козловский. 

Он отметил, что в ходе последней проверки были проверены десять предприятий общественного питания, нарушений не выявлено.
«Это неплохие показатели. Необходимо дальше строго соблюдать все нормы санитарной безопасности, чтобы майские праздники не были омрачены усилением ограничительных мер», - заключил глава Великих Лук.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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