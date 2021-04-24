Общество

Военкомат приглашает псковичей на службу по контракту

Военный комиссариат города Пскова и Псковского района продолжает набор граждан на военную службу по контракту из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Основные требования: годные по состоянию здоровья мужчины от 18 до 40 лет, отслужившие действительную военную службу, имеющие хорошую физическую подготовку, прошедшие профессионально-психологический отбор, проверку УМВД и ФСБ.

За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: город Псков, улица Первомайская, дом 38, кабинет 22, а также по телефону: 72-72-65