Общество

Псковичи смогут участвовать в формировании городского бюджета

Псковичи смогут участвовать в формировании бюджета города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

На заседании комитата по правовым вопросам и развитию местного самоуправления под председательством Эдуарда Белова депутаты обсудили возможность введения формы инициативного бюджетирования. По данному вопросу будут назначены публичные слушания с целью обсуждения проекта решения Псковской городской Думы.

Инициативное бюджетирование - это форма непосредственного участия населения в местном самоуправлении путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств. Оно основано на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии людей в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов.

В ряде регионов подобные практики реализуются, что позволяет достичь положительных системных социальных и экономических эффектов.