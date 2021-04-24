Общество

Каждый девятый россиянин отмечал увольнение походом в бар с коллегами

Прощальное письмо при увольнении писал лишь каждый двадцатый, а вечеринку по случаю ухода с работы устраивал каждый девятый. К такому выводу пришли аналитики компании SuperJob по данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы, в котором приняли участие представители экономического населения страны, имеющие опыт увольнения с работы.

Каждый второй россиянин, увольняясь с работы, не пренебрег устным прощанием, причем 40% только им и ограничились. Угощение коллег организовывали 18%. Прощальную вечеринку или поход в бар — 11%. Традицию прощального письма соблюдали 5%. Еще 4% выбрали другие способы прощания с коллективом, например, посещение бани или шашлыки.

Каждый четвертый россиянин, увольняясь, традицию прощания проигнорировал. Причем среди представителей сильного пола тех, кто покидает компанию без лишних слов, на треть больше, чем среди женщин (29 и 19%).

Мужчины, расставаясь с рабочим коллективом, чаще женщин устраивают для коллег поход в бар (12 и 9% соответственно). Женщины же и на словах прощаются чаще (53% против 48% среди мужчин), и угощение для коллег организуют (21 и 15%), и рассылают прощальные письма (8 и 3%).