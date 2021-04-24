Общество

Вопросы городской среды всегда были в фокусе внимания «Единой России» - Андрей Турчак

Всероссийское селекторное совещание «Формирование комфортной городской среды» проходит сегодня, 24 апреля. В режиме ВКС его проводит секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в работе принимают участие министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин; губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский и спикер областного Собрания Александр Котов.

Открывая совещание, Андрей Турчак подчеркнул, что вопросы формирования городской среды всегда были в фокусе внимания партии. С 2017 года на территории страны благоустроено более 83 тысяч общественных пространстов и дворовых территорий. «Партия участвует во всех этапах программы "Формирование комфортной городской среды", начиная с прилечения финансирования и заканчивая финальным вводом объекта», - напомнил Андрей Турчак.

Также он рассказал, что достигнута договоренность о дальнейшей реализации проекта. В связи с этим партией сформировано несколько предложений. Так, еще при формировании бюджета на 2021 год партия внесла поправку о выделеннии 2 млрд рублей на благоустройство дворовых территорий. Также планируется увеличить количество городов - участников всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» и донастроить механизм распределения средств на благоустройство по регионам.

Далее к участникам селектора обратился Ирек Файзуллин. Он поблагодарил все регионы, включая Псковскую область, за организацию всероссийского субботника, а также рассказал о текущей ситуации и планах по реализации программы формирования комфортной городской среды. По его мнению, новые возможности для ее реализации дает законодательство о комплексном развитии территорий и возможность инфраструктурных кредитов, которые недавно анонсировал Владимир Путин в послании.

В соответствии с профильным нацпроектом в РФ поставлена задача в полтора раза улучшить качество городской среды. «Это серьезный вызов, но правильные действия приведут к увеличению числа городов с "правильной" городской средой». На благоустройство населенных пунктов за весь период реализации программы направлено 259 млрд рублей. Впереди предсоит благоустроить 4680 общественных пространств. В общественных обсуждениях по вопросам благоустройства поучастовали более 53 млн граждан.

В завершение Файзуллин поблагодаил «всех участников процесса, который приводит к красоте, которую мы формируем».