Общество

«Проигравшие» в голосовании за благоустройство территории включат в другие программы

Объекты, которые не «победят» в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году по проекту «Формирование комфортной городской среды», будут включены в другие программы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в ходе Всероссийского селекторного совещания «Формирование комфортной городской среды», которое проходит сегодня, 24 апреля.

Он напомнил, что в общей сложности для участия в рейтингоом голосовании поступило около 500 заявок из муниципалитетов Псковской области. «Из них осталось порядка ста. Но мы постараемся, чтобы не прошедшие для рейтингового голосования территори были включены в другие программы», - отметил лидер псковских единороссов.

«Ближайшая задача - чтобы до 30 мая волонтеры помогли гражданам и рассказали, как принять участие в голосовании или даже предоставили возможность проголосовать им», - отметил Александр Козловский.

Напомним, рейтинговое голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на специальной платформе. Тем, кто не очень хорошо ориентируется в интернете, на помощь придут волонтеры. Можно прийти в Волонтерский центр на Гоголя, 9 и, получив разъяснения, проголосовать за территорию, которую, по мнению человека, надо благоустроить. Такую же помощь волонтеры будут оказывать и в местах массоового посещения.

Александр Козловский также добавил, что волонтерская помощь гражданам в период проведения рейтингового голосования будет организована во всех муниципалитетах Псковской области.