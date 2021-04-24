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Глава Минстроя Ирек Файзуллин: Общими делами сильна наша страна

Почему россиянам стоит участвовать в коллективных субботниках, рассказал псковским журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе Всероссийского субботника в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В первую очередь людьми движет желание сделать свою территорию красивой. Глаз радуется, когда чисто. А когда чисто, никто ничего не бросит», - отметил Ирек Файзуллин. Также он отметил позитивное настроение участников субботника в Пскове.

«Все пообщались, пошутили, поработали. Коллективизм у нас был всегда, и надо, чтобы он оставался. Общими делами сильна наша страна», - подчеркнул глава Минстроя.

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Напомним, сегодня, 24 апреля, Ирек Файзуллин вместе с секретарем генсовета партии «Единая Россия», первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком прибыли в Псков, чтоб принять участие во Всероссийском субботнике.

Вместе с псковскими активистами партии они навели чистоту на набережной реки Великой около Мирожского монастыря, а также поучаствовали в высадке зеленых насаждений.