Общество

Псковская область может получить дополнительные средства на благоустройство территорий

160 млн рублей выделено Псковской области на благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» в текущем году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил журналистам губернатор региона Михаил Ведерников во время Всероссийского субботника в Пскове.

«В текущем году в порядок будет приведено более 50 общественных территорий, 9 дворов, на эти цели выделено порядка 160 млн рублей», - сообщил он и «раскрыл интригу». «Андрей Анатольевич (Турчак, секретарь генсовета партии «Единая Россия» — ред.) пообещал переговорить с правительством, и, возможно, в этом году с его помощью удастся привлечь дополнительные средства. Мы договорились, что распределим их между всеми муниципалитетами», - рассказал Михаил Ведерников.

Также губернатор отметил очень хороший уровень взаимодействия на районном, городском и областном уровнях. «И федеральные коллеги помогают. Мы имеем возможность решать такие задачи, которые ранее были практически нерешаемыми», - подчеркнул в завершение губернатор.

Добавим, во всероссийском субботнике приняли участие 85 регионов страны. Работы по благоустройству и уборке общественных, дворовых территорий осуществляются в 4000 муниципалитетах. Мероприятия проходят при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ, а также «Единой России».

В Псковской области, по данным пресс-службы администрации региона, на субботник вышли около 5 тысяч жителей региона, в порядок будут приведены более 200 территорий. Мероприятия проходят с соблюдением необходимых противовирусных ограничений.