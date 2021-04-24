Общество

В Псковской области полиция обеспечит охрану правопорядка на Вербное воскресенье

Сотрудники полиции обеспечат охрану общественного правопорядка в период проведения мероприятий, связанных с празднованием Вербного воскресенья. 25 апреля за каждым участком будут закреплены руководители подразделений УМВД и территориальных органов на районном уровне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для обеспечения правопорядка задействуют необходимое количество сотрудников полиции. Кроме того, к обеспечению охраны общественного правопорядка привлекут сотрудников Росгвардии и народных дружинников.

«Начиная с утра до окончания религиозных мероприятий, места их проведения будут обследованы полицейскими и взяты под усиленную охрану»‎, - сообщили в ведомстве.