Общество

Из-за любителей шашлыка прихожанам псковского храма пришлось повторно проводить субботник

Второй субботник пришлось проводить прихожанам храма Козьмы и Дамиана с Гремячей Горы по прошествии всего одной недели после первого.

Напомним, в субботнике на Гремячей горе, который прошел 16 апреля, приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, представители администрации региона и органов исполнительной власти, местные жители. Было собрано более 50 кубометров мусора, веток и прошлогодней листвы.

Однако некоторые горожане не оценили усилий по приведению участка в порядок. Не прошло и дня, как на Гремячей горе появились любители шашлыков и распития спиртных напитков. Кто-то устраивается прямо у храма, кто-то отходит поближе к реке, но результат один - участок вновь зарастает мусором. Кроме того, для своего комфорта отдыхающие используют доски пола, которые были сняты в храме для проведения раскопок и оставлены поблизости от церкви.

Прихожане храма пытались выяснить, патрулируется ли Гремячая гора нарядами ППС, а также как часто проводится уборка данного участка подрядчиками или службами УГХ, на которые возложена данная обязанность. На данный момент они решили установить таблички с предупреждением о недопустимости разведения кострищ в границах охранной зоны храма.