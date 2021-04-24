Общество

Псковский приют для бездомных животных пригласил в гости кота митрополита Тихона

Приют для бездомных животных «Лесопилка» пригласил в гости питомца митрополита Псковского и Порховского - кота Владыку.

На своей Инстаграм-странице Владыка поделился письмом, которое получил от «одной милой особы». В своем послании одна из обитательниц приюта рассказала о жизни «Лесопилки», волонтерах и попросила о помощи.

«Сначала взгрустнул, а потом решил: не стоит унывать, ведь у меня столько друзей, и они обязательно откликнутся и помогут!», - написано в посте на странице кота Владыки.

Добавим, что многие подписчики с теплотой откликнулись на призыв о помощи. В комментариях пишут: «Дорогой Владыка! Мы подпишемся и будем помогать животным и нашим братьям и сестрам, кто берет на себя такой тяжелый труд и помогает беззащитным!»; «Как все трогательно и замечательно придумали! Спасибо! Надеюсь, найдется много желающих взять к себе животинок».