Общество

Три субботника провели сегодня в Великих Луках

К всероссийскому субботнику, который прошел во всех регионах России сегодня, 24 апреля, присоединились Великие Луки. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте глава города Николай Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Воробьев

В Великих Луках состоялось сразу три субботника. Самый массовый из них прошел вдоль набережной реки Ловать от плотины до улице Холмской. Именно эта территория включена в рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн‑проектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В субботнике приняли участие глава города Николай Козловский, секретарь местного отделения партии «Единая Росси» Сергей Гусев, депутаты-единороссы, активисты, сторонники партии, волонтеры, а также представители Псковской общественной организации «Союз социальной помощи ветеранам вооруженных сил и правоохранительных органов».

Участники субботника убрали мусор и сухую листву. Было вывезено более 40 мешков.