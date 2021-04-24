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Армен Мнацаканян благодарит участников всероссийского субботника в Пскове

Во всероссийском субботнике, который прошел в Пскове сегодня, 24 апреля, принял участие помощник секретаря Генерального совета партии «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака Армен Мнацаканян. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Отличный насыщенный день с однопартийцами! Несмотря на неприветливую погоду, теплая и рабочая атмосфера!» - написал Армен Мнацаканян.

По словам Армена Мнацаканяна, сегодня плечом к плечу с рядовыми партийцами трудились секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутат Госдумы, секретарь Регионального отделения «Единой России»​ Александр Козловский, председатель Псковского областного собрания Александр Котов, а также руководство города и неравнодушные псковичи.

«Убрали сложную территорию вблизи древнего храма Климента папы Римского и под стенами легендарной обители – Мирожского монастыря. Когда наводишь порядок, на душе хорошо. А когда сотни людей бескорыстно трудятся и облагораживают то место, где все мы живем и работаем, - это вдвойне радостное ощущение. Зарядился позитивом. Большое спасибо всем участникам», - написал помощник Андрея Турчака.

Армен Мнацаканян также отметил, что заявления относительно программы «Формирование комфортной городской среды», которые прозвучали из псковского РИКа в ходе всероссийского селекторного совещания, станут прорывом для тысяч общественных территорий по всей стране.

Напомним, сегодня в ходе всероссийского селекторного совещания «Формирование комфортной городской среды» депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил, что объекты, которые не «победят» в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году по проекту «Формирование комфортной городской среды», будут включены в другие программы.

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«Возможности программы расширены, сделан акцент на приоритет позиции граждан в принятии решения по благоустройству, органы исполнительной власти смогут более продуктивно выполнять свою работу. И проигравших нет: даже те территории, которые выдвинуты людьми для предварительного отбора, но не стали победителями рейтингового голосования, получат шанс на благоустройство по другим программам», - добавил он.