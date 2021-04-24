Общество

Более 20 кубометров мусора собрали на территории Мирожского парка в Пскове

Более 100 волонтеров, партийцев, общественников, студентов, представителей ветеранских организаций объединились, чтобы внести вклад в благоустройство Пскова и очистить территорию Мирожского парка в рамках всероссийского субботника партии «‎Единая Россия». Всего благодаря слаженной работе собрали более 20 кубометров мусора. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщила глава Пскова Елена Полонская.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт главы Пскова Елены Полонской

«Вместе с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, вице-спикером Совета Федерации, генеральным секретарем партии "Единая Россия" Андреем Турчаком, губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, депутатом Госдумы, секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Александром Козловским, а также областными и городскими депутатами убрали прошлогоднюю листву, мусор и благоустроили близлежайшую территорию», - написала Елена Полонская.

Вблизи Спасо-Преображенского Мирожского монастыря высадили около 120 деревьев и кустарников шаровидной ивы, спиреи, форзиции, гортензии, калины краснолистной, липы. Убрали помещение храма Климента папы Римского, покрасили хозпостройку и детскую площадку, очистили берег и склон реки Великой от мусора и веток.

«Благодарна каждому, кто уделил сегодня особое внимание нашему городу. Была рада видеть столько молодежи, активистов и неравнодушных людей. Сегодня у нас получилось по-настоящему сделать Псков чище», - заключила Елена Полонская.