Общество

В Псковской области разработают регламент проведения майских праздников

Эпидобстановка в Псковской области практически не меняется, несмотря на увеличение количества исследований на коронавирус примерно на 20%. Об этом в своем видеообращении сообщил губернатор Михаил Ведерников, передает Псковская Лента Новостей.

К концу недели, по его словам, ожидается небольшой рост заболеваемости, в пределах 5%.

«В целом в мире уровень заболеваемости остается достаточно высоким, 22 апреля был зафиксирован абсолютный антирекорд — 889 тысяч заболевших. Такой динамики распространения еще не было. Это говорит о том, что расслабляться сейчас ни в коем случае нельзя, мы видим, как можно поплатиться за несвоевременное снятие ограничений. Два ярких примера — это Турция и Индия, где динамика распространения ковида сейчас многократно выше, чем в России», - заметил губернатор.

Он напомнил, что сейчас в этих двух странах введен комендантский час и «практически тотальный локдаун».