Общество

Найденные в Псковской области останки бойца перезахоронят в Белоруссии

Останки пяти бойцов Красной армии нашел в Себежском районе отряд «Забытый батальон». Личность одного из них уже удалось установить. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона, передает Псковская Лента Новостей.

«У двоих были смертные медальоны, один из которых удалось прочитать прямо на месте. Жизнь и судьба иногда бывают похожи на кино, погибшим оказался Иван Васильевич Байдак, уроженец деревни Строчицы Минской области. Удивительно, но неравнодушные люди в считанные дни помогли найти его родственников. Выяснилось, что жива родная сестра бойца Анна Васильевна, которая искала брата все послевоенные годы. И, конечно, сейчас она хочет вернуть брата на родину и похоронить его рядом с родителями», - рассказал губернатор.

Он отметил, что это непростая процедура, особенно с учетом сегодняшней эпидобстановки, и она может затянуться не на один месяц. «Но мы обязательно сделаем все, чтобы она прошла в максимально короткие сроки», - пообещал Михаил Ведерников.

В Себежском районе только за прошедший год были подняты останки более 400 бойцов. «И каждый из них достоин вечного почитания. Благодарю наших поисковиков за неоценимый вклад в сохранение памяти защитников нашего Отечества», - заключил глава региона.