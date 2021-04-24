Найденные в Псковской области останки бойца перезахоронят в Белоруссии

Останки пяти бойцов Красной армии нашел в Себежском районе отряд «Забытый батальон». Личность одного из них уже удалось установить. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона, передает Псковская Лента Новостей.
Он отметил, что это непростая процедура, особенно с учетом сегодняшней эпидобстановки, и она может затянуться не на один месяц. «Но мы обязательно сделаем все, чтобы она прошла в максимально короткие сроки», - пообещал Михаил Ведерников.
В Себежском районе только за прошедший год были подняты останки более 400 бойцов. «И каждый из них достоин вечного почитания. Благодарю наших поисковиков за неоценимый вклад в сохранение памяти защитников нашего Отечества», - заключил глава региона.