Общество

Дежурные группы на майские праздники формируют в детсадах Пскова

Дежурные группы на майские праздники формируют в детских садах Пскова. Об этом сообщает управление образования администрации города в своем инстаграм-аккаунте.

«В связи с указом президента РФ о нерабочих днях с 4 по 7 мая, просим дать информацию своему воспитателю в детском садике, а также учителю начальной школы о необходимости дежурной группы для вашего ребенка в эти дни (4-7 мая)», - обратились к псковичам.

Напомним, резидент России Владимир Путин подписал указ о майских выходных с сохранением зарплаты. Глава государства объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Таким образом, россияне будут отдыхать на праздники 10 дней. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая.