Общество

Иногда животные ведут себя разумнее людей — псковский губернатор об экологичном поведении

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал сохранять чистоту на территории региона. В своем инстаграм-аккаунте он разместил тематическое видео.

«Некоторые животные ведут себя гораздо разумнее и человечнее, чем некоторые люди. Не грех и пример взять. Давайте вместе беречь чистоту нашего города, области, планеты», - отметил губернатор.

Напомним, вчера, 24 апреля, в регионах страны при поддержке Минстроя России прошел всероссийский субботник. К акции, посвященной теме городской среды и экологичного поведения, присоединилась и Псковская область.