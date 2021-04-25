Общество

В начале мая россиян ждет прохладная погода

В начале мая россиян ждет прохладная погода. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, до конца апреля погода будет не очень комфортной. Температурный фон будет примерно на 2-3 градуса ниже нормы. В первые дни майских праздников жителям страны не стоит ждать тепла, отметил Вильфанд.

«Нет предварительных расчетов, которые бы указывали на резкое повышение температуры или улучшение погоды на 1 мая. Связано это вот с чем. Сейчас необычный процесс наблюдается. Погода определяется циклоном, центр которого находится северо-западнее Москвы. Воздух приходит с юго-запада. Казалось бы – ветры должны нести теплый воздух. Но нет. С Арктики по северной и западной периферии этого циклона закачивается холодный воздух в Западную Европу. Затем по южной периферии воздух в этом циклоне проходит дальше, и в центре европейской России он перемещается, но уже с юго-запада. Но он холодный. Этот возвратный холод до 1 мая будет менять погоду. На майские праздники ждать хорошую, тёплую погоду не приходится. Я говорю это о первых двух днях».

В течение ближайших дней в европейской части страны температура будет ниже нормы, добавил Вильфанд.