Общество

Псковичи узнали, как организовано питание в московских школах

Специалисты управления образования администрации города Пскова и поставщики услуги питания посетили московскую школу с целью обмена опытом. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте управления.

«Ознакомились с системой организации питания, меню, форматом работы. Рассмотрели вариант внедрения системы "шведского стола" на базе псковских школ», - рассказали участники рабочего визита.

По итогам поездки планируется оформить предложения по организации питания в псковских школах и представить их администрации города.