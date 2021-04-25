Общество

Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области превысило 36 тысяч

45 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 36 005, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«45 новых случаев при 217 выписавшихся. Динамика выздоровления радует, но при этом в статистике смертности +2. Приношу искренние соболезнования родным и близким умерших, - написал глава региона. - Относитесь к своему здоровью бережно, не забывайте обращаться к врачам за консультацией и лечением, записывайтесь на вакцинацию».

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Всего в регионе провели 344 058 исследований на новую инфекцию (+666 за сутки). Выздоровели 26 207 человек, умерли 326 пациентов.