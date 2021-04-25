Общество

Пскович-ликвидатор рассказал о Чернобыльской катастрофе

Ветеран органов внутренних дел, бывший начальник штаба УМВД России по Псковской области Игорь Тянников рассказал о катастрофе на Чернобыльской АЭС, которая произошла 35 лет назад — 26 апреля 1986 года.

Игорь Тянников стал одним из тех, кого в возрасте 26 лет отправили ликвидировать последствия взрыва на территории атомной станции в 1988 году.

В интервью «МК в Пскове» ликвидатор поделился своими воспоминаниями, рассказал, отразилось ли на здоровье пребывание в радиоактивной зоне и что он до сих пор не может забыть.