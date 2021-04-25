Общество

Псковские курсанты оказали помощь вдове ветерана Великой Отечественной войны

Псковские курсанты приехали помочь вдове ветерана Великой Отечественной войны Петра Старовойта Тамаре Старовойт в дни проведения акции ФСИН России «Живая история». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России.

Как рассказали в вузе, пенсионерке 96 лет и ей сложно справляться с хозяйством в частном доме. Курсанты накололи дров, вскопали грядки и помогли подготовить сад к сезону, побелив деревья.

«Мы часто помогаем ветеранам войны и труженикам тыла, которых осталось так мало. Все они в возрасте, нуждаются в заботе и внимании. У меня у самого прадедушка был ветераном Великой Отечественной войны, поэтому понимаю, насколько эта помощь необходима», – сказал курсант Псковского филиала академии ФСИН России Иван Радченко.

С этой семьей курсантов связывают дружеские отношения с тех пор, как в ходе поисковой работы «Ветеран живет рядом» они открыли для себя новое имя ветерана не только Великой Отечественной войны, но и уголовно-исполнительной системы – Петра Старовойта. «Обучающиеся разыскали Петра Ефимовича и сдружились с ним, тем более что ветеран оказался легендарным: кавалер ордена Отечественной войны первой степени и двух орденов Славы, отслуживший в исправительных учреждениях более 30 лет», - рассказали в вузе.

Петра Старовойта курсанты навещали дома и всегда старались оказать посильную помощь, не оставляя просьб ветерана без внимания. Так, на одной из таких встреч он посетовал, что хотел бы пойти на Парад Победы в новом кителе, и его мечта благодаря сотрудникам и обучающимся вуза осуществилась: 70-летие Победы он встретил в парадном костюме.

Ветеран был частым гостем и в Псковском филиале академии: проводил уроки мужества, а на торжественные мероприятия неизменно приходил вместе со своей женой – Тамарой, с которой прожили вместе более 66 лет, воспитав троих детей.

«Очень жаль, что Петра Ефимовича (Старовойта — ред.) нет сейчас рядом с нами, но мы обязательно будем поддерживать его семью, благодаря которой сохраняется память о ветеране и передается из поколения в поколение. Вместе с ними мы создаем живую историю», – сказала доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Псковского филиала академии ФСИН России Оксана Макаркина, которая в течение восьми лет вместе с курсантами навещает Тамару Старовойт.