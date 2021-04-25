Общество

В Псковской области подвели итоги региональных конкурсов профмастерства

Итоги региональных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России — 2021», «Воспитатель года России — 2021» и «Мастер года — 2021» среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Среди 14 участников областного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» педагоги образовательных организаций Дновского, Невельского, Опочецкого, Псковского, Себежского, Усвятского районов и Пскова.

Победила Екатерина Савичева — преподаватель обществознания Псковского кооперативного техникума. Второе место заняла учитель русского языка и литературы лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Пскова Татьяна Матвеева, третье место — учитель начальных классов Невельской гимназии Елена Ковалева.

В областном этапе 12-го всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России — 2021» приняли участие 19 педагогических работников дошкольных образовательных организаций области: воспитателей, учителей-логопедов, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Дновского, Локнянского, Невельского, Опочецкого, Островского, Порховского, Псковского, Струго-Красненского районов, Пскова и Великих Лук.

Победительницей областного этапа конкурса стала Диана Журавлева — музыкальный руководитель Бежаницкого детского сада «Светлячок». Второе место у воспитателя детского сада № 24 Пскова Лили Губановой, третье — у Инны Сакович, воспитателя детского сада «Колосок» в Локнянском районе.

Восемь мастеров и преподавателей Великолукского медицинского колледжа, Невельского филиала Великолукского политехнического колледжа, Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, Островского многопрофильного колледжа, Псковского агротехнического колледжа, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского кооперативного техникума, Псковского политехнического колледжа соревновались в областном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года-2021».

Победителем, обладателем регионального звания «Мастер года — 2021» стал Алексей Милков, преподаватель Псковского агротехнического колледжа. Второе место заняла Татьяна Тихонова, преподаватель Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, третье — Светлана Константинова, преподаватель Опочецкого индустриально-педагогического колледжа.

Целью областных этапов всероссийских профессиональных конкурсов является поддержка приоритета образования и престижа педагогической профессии, дальнейшее развитие образовательного процесса. Конкурсы выявляют и способствуют распространению педагогического опыта, успешных практик лучших педагогов Псковской области, являются важной формой совершенствования профессионального мастерства педагогов, отметили в пресс-службе.

Организаторами конкурсов выступили комитет по образованию Псковской области, Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.