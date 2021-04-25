Общество

Властям региона придется работать, не поднимая головы — Александр Козловский

Властям Псковской области придется работать, не поднимая головы, сказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, имея в виду реализацию основных задач, озвученных президентом Путиным в послании Федеральному Собранию.

Прежде всего, Александр Козловский напомнил, что часть озвученных президентом инициатив и поручений правительству, была инициирована «Единой Россией». «Та же программа газификации — проблема, которая касается всех регионов, а нашего в особенности, потому что некоторые районы, даже находящиеся в центральной части области, до сих пор не газифицированы, и города Псков и Великие Луки тоже до конца не газифицированы. Проблема в том, что самому региону не хватает средств для полной газификации территорий, а жители не готовы тратить баснословные деньги, чтобы подводить трубу к своим участкам», - пояснил гость студии и напомнил, что в разработке озвученной президентом инициативы сделать бесплатной подводку газа к домовладениям «Единая Россия» принимала непосредственное участие.

«В прошлом году и Дмитрий Медведев, и Андрей Турчак эти инициативы озвучивали, было проведено немало совещаний, и сейчас мы на финишной прямой. Формируется программа газификации регионов, в том числе в Псковской области. Мы примерно понимаем суммы — это миллиарды рублей, которые должны вложить "Газпром" и правительство в газификацию нашего региона, и эту долгожданную задачу нужно выполнить в ближайшие годы. Тем самым мы улучшим привлекательность псковской глубинки. Считаю, что газ у нас в стране должен быть доступен для всех», - отметил Александр Козловский.

Важным он считает поручения президента оплачивать родителям детей до 7 лет больничный в размере 100% и возвращать половину стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь. «Это тоже важно для Псковской области. Если мы отладим возврат этих средств, это будет способствовать привлекательности нашего региона в части организации детского отдыха. Мы находимся недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга и готовы принимать детей из других регионов», - заметил депутат Госдумы.

Кроме того, он подчеркнул значимость тезисов Путина о развитии инфраструктурных проектов, на что государство потратит в ближайшие годы порядка 500 млрд рублей. «Эти средства будут, в первую очередь, направлены в регионы. Это тоже очень знаково. Считаю, в ближайшее время администрациям регионов, в том числе Псковской области, предстоит большая работа — не поднимая головы надо будет работать, и все задачи, которые ставит перед нами президент, нам необходимо будет выполнять», - сказал Александр Козловский.

Партия «Единая Россия», по его словам, тоже готова включиться в эту работу и брать на себя не только контрольные функции. «Считаю, вместе с жителями мы можем организованно участвовать в проектировании, утверждении тех или иных проектов, продвигать их среди жителей, то есть активизировать население, чтобы оно участвовало в реализации тех или иных проектов», - заключил гость студии.