Общество

Очередная сессия Псковской гордумы назначена на 29 апреля

Очередная 49-я сессия Псковской городской Думы назначена на 29 апреля. Соответствующее постановление подписала глава города Пскова Елена Полонская. В основную повестку включено 37 вопросов, в том числе кадровых.



Так, будут рассмотрены вопросы о согласовании кандидатуры Владимира Кротова для назначения на должность директора МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» и о согласовании кандидатуры Андрея Полякова для назначения на должность директора МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова».

Также депутаты заслушают информацию об исполнении бюджета города Пскова за 2020 год и внесут изменения в бюджет на текущий год, рассмотрят вопросы о присвоении названий улицам, расположенным на территории Пскова, назначат публичные слушания по изменениям в устав города. В повестку включен большой блок имущественных вопросов.

Кроме того, депутаты примут решение о награждении благодарственным письмом Псковской городской Думы коллектива историко – краеведческой библиотеки им. И. И. Василева.