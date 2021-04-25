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Общество

О крупнейших ядерных катастрофах рассказали учащимся вечерней школы СИЗО-1

26.04.2021 21:36|ПсковКомментариев: 0

В учебно-консультационном пункте вечерней школы СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области прошли мероприятия, посвященные атомной энергетике, которая приносит пользу и опасность жизни всего живого на планете Земля. Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП СИЗО-1 Наталья Афанасьева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН по региону.

Как рассказала Наталья Афанасьева, в ходе урока ученики познакомились с документальными фильмами об аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года, а также на атомной станции Фукусима-дайити, случившейся 11 марта 2011 года. Учащиеся узнали, что, в отличие от Чернобыля, на Фукусиме были разрушены 3 реактора, а произошла авария вследствие крупнейшего в истории страны восточно-японского землетрясения и вызванного им цунами.

 

По окончании просмотра документальных видеороликов присутствующие обсудили разрушения и последствия трагических событий и сделали вывод о том, что японская катастрофа стала крупнейшей аварией на атомной станции после трагедии Чернобыля. Кроме того, для учеников была проведена викторина «Атомная энергетика и физика», по итогу которой был создан тематический стенд.

 

«Людям нужно говорить, как действовать в подобных экстремальных ситуациях. От незнания правильных действий после Чернобыльской аварии было много жертв. Боязнь и малодушие перед реальностью неизбежно оборачиваются потерями. А они были, и во многом как раз потому, что люди не знали, как себя вести», - подытожила Наталья Афанасьева.

 

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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