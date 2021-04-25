Общество

Конвоиры псковского УФСИН помогли труженице тыла прибраться на участке

Группа представителей отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области выехала для оказания помощи пожилой пенсионерке в деревню Голушино Псковского района. Сотрудники УИС оказали женщине посильную помощь в решении бытовых вопросов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, волонтерская поездка состоялась благодаря активности инспектора отдела кадров, воспитательной и социальной работы с личным составом отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области Виталия Дидыча.

По просьбе труженика тыла Лины Васильевой прибывшие волонтеры оказали ей посильную помощь в решении хозяйственных вопросов. Они накололи дров, уложили их под навес, привели в порядок прилегающую к дому территорию, вынесли скопившийся мусор в виде прошлогодних веток и листьев, оказали иные хозяйственные вопросы.

Завершив все работы, мужчины пообещали Лине Михайловне вновь приехать, когда настанет необходимость. В свою очередь женщина искренне поблагодарила своих помощников за уважительное отношение и оказанную помощь.