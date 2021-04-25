Общество

Нагрузка на станции скорой помощи в Псковской области снизилась на 50%

Нагрузка на станции и посты скорой помощи в Псковской области снизилась на 50% по сравнению с декабрем. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

«В декабре была пиковая нагрузка. На 60-65 бригад приходилось около 1000 вызовов в день. При этом в Пскове бригады осуществляли до 30-35 выездов за сутки, фактически у них даже не было времени заезжать на станцию. А в районах вызовов хоть и было меньше, 15-16 в день, но сотрудникам скорой помощи приходилось транспортировать больных на расстояния в сотни километров, проезжать в деревни по заснеженной дороге. Скажем так, досталось всем», - рассказал Денис Сачков.

При этом он заметил, что сейчас нагрузка на скорую помощь сократилась почти в два раза. «По сравнению с декабрем, скажем так, условия сейчас просто райские. Так, на прошлой неделе в Псковской области было порядка 620-650 выездов за сутки», - пояснил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи.

Он также рассказал, что в Псковской области люди часто обращаются в скорую помощь не по назначению. «Жители привыкли не в поликлинику обращаться, а сразу вызывать скорую медицинскую помощь. К сожалению, на сегодняшний день это так, - пояснил гость студии. - Так, с ушибами и ссадинами лучше обращаться в травматологию, ведь врач скорой помощи - не рентгенолог».