Общество

Александр Козловский будет отстаивать развитие инициативного бюджетирования в России

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский будет отстаивать развитие инициативного бюджетирования в РФ. Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Напомним, инициативное бюджетирование или партисипаторное бюджетирование – это форма непосредственного участия населения в работе местного самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств.

«Хотел бы добавить, что президент в свое время поставил задачу (и мы приняли соответствующие законы), чтобы 5% местных бюджетов направлять на инициативное бюджетирование. Думаю, этот план мы будем двигать и пойдем по примеру других стран, где инициативное бюджетирование занимает до 60% от общего объема муниципального бюджета. Думаю, мы к этому тоже будем стремиться. По крайней мере, я буду отстаивать это направление», - заявил Александр Козловский.

По его убеждению, очень важно, чтобы жители больших и малых населенных пунктов «обозначали при формировании бюджета проекты, которые, на их взгляд, надо реализовывать на территории их проживания в первую очередь».

Также гость студии напомнил, что сегодня, 26 апреля, в России стартует рейтинговое голосование за территории, которые предстоит благоустроить в 2022 году. Для участия в нем поступило около 500 заявок из Псковской области, а отобрано около ста. Партия «Единая Россия», по его словам, приняла активное участие в подготовке к голосованию и через волонтеров окажет помощь при его проведении. В частности, в местах массового пребывания в период с 26 апреля до 30 мая будут работать волонтеры с планшетами, которые готовы проконсультировать граждан по поводу того, как проголосовать, и предоставить возможность сделать свой выбор прямо на месте.

«В таком формате мы еще не голосовали, хотя проект "Формирование комфортной городской среды" действует уже не первый год и зарекомендовал себя с позитивной стороны», - заключил Александр Козловский.